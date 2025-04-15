ВСУ снова пытались прорвать границу РФ в Белгородской области

Отмечается, что российские военные уничтожили около 50 военных в районе госграницы. По информации канала, аэроразведка зафиксировала движение украинской техники в сторону населенного пункта Демидовка. В районе шести утра российские военные начали наносить массированные удары артиллерией и FPV-дронами по живой пехоте и тяжелой технике.