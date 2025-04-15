В рязанском селе сгорел автомобиль

Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 13 апреля, в селе Криуша Клепиковского района. На тушение выезжали четыре человека личного состава и две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 9 кв. метров.