В рязанском селе сгорел автомобиль
Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 13 апреля, в селе Криуша Клепиковского района. На тушение выезжали четыре человека личного состава и две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 9 кв. метров.
В рязанском селе сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 13 апреля, в селе Криуша Клепиковского района.
На тушение выезжали четыре человека личного состава и две единицы спецтехники.
Площадь пожара составила 9 кв. метров.