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В Рязанской области загорелась квартира из-за забытой еды на плите
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 14 апреля, в квартире в поселке Лесной Шиловского района. В тушении пожара участвовали 9 человек и три единицы техники. Предварительная причина пожара — оставление газовой плиты без присмотра.

В Рязанской области загорелась квартира из-за забытой еды на плите. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 14 апреля, в квартире в поселке Лесной Шиловского района.

В тушении пожара участвовали 9 человек и три единицы техники.

Предварительная причина пожара — оставление газовой плиты без присмотра.