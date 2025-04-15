В Рязанской области загорелась квартира из-за забытой еды на плите

Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 14 апреля, в квартире в поселке Лесной Шиловского района. В тушении пожара участвовали 9 человек и три единицы техники. Предварительная причина пожара — оставление газовой плиты без присмотра.