В Рязанской области загорелась квартира из-за забытой еды на плите
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 14 апреля, в квартире в поселке Лесной Шиловского района. В тушении пожара участвовали 9 человек и три единицы техники. Предварительная причина пожара — оставление газовой плиты без присмотра.
В Рязанской области загорелась квартира из-за забытой еды на плите. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 14 апреля, в квартире в поселке Лесной Шиловского района.
В тушении пожара участвовали 9 человек и три единицы техники.
Предварительная причина пожара — оставление газовой плиты без присмотра.