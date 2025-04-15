В Рязанской области поймали пьяного водителя «пятерки»

Отмечается, что 30-летнего жителя села Максы инспекторы остановили на дороге Сараи — Муравлянка — Троицкое. Водитель прошел освидетельствование на алкотестере, который показал 0,580 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении мужчины составили административный протокол. Ему грозит лишение водительских прав сроком до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.