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В Рязанской области поймали пьяного водителя «пятерки»
Отмечается, что 30-летнего жителя села Максы инспекторы остановили на дороге Сараи — Муравлянка — Троицкое. Водитель прошел освидетельствование на алкотестере, который показал 0,580 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении мужчины составили административный протокол. Ему грозит лишение водительских прав сроком до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.

В Рязанской области поймали пьяного водителя «пятерки». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что 30-летнего жителя села Максы инспекторы остановили на дороге Сараи — Муравлянка — Троицкое.

Водитель прошел освидетельствование на алкотестере, который показал 0,580 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении мужчины составили административный протокол.

Ему грозит лишение водительских прав сроком до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.