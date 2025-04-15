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В Рязани поймали двоих мигрантов-дропперов
Установлено, что в сентябре 2024 года граждане страны Средней Азии через мессенджер списались с неизвестным, который предлагал заработок путем оформления банковских карт под вымышленными персональными данными и последующей передачи этих карт в пользование сторонним лицам. Молодые люди переслали неизвестному свои фотографии и через некоторое время получили 20 комплектов поддельных документов.

В Рязани поймали двоих мигрантов-дропперов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что в сентябре 2024 года проживавшие в Москве граждане страны Средней Азии через мессенджер списались с неизвестным, который предлагал заработок путем оформления банковских карт под вымышленными персональными данными и последующей передачи этих карт в пользование сторонним лицам.

Молодые люди переслали неизвестному свои фотографии и через некоторое время получили 20 комплектов поддельных документов — иностранные паспорта на вымышленные имена, миграционные карты и отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.

10 октября 2024 года злоумышленники на автомобиле приехали в Рязань и обратились в отделение банка. Предъявив операторам поддельные документы, сообщники подали заявления на открытие банковских счетов и выдачу платежных карт. Однако представленные документы вызвали у работников банка сомнения в подлинности, и они обратились в полицию.

Преступников задержали.

Уголовное дело направили в суд.