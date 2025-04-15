В Рязани осудят местного жителя, который сбил пешехода
По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый, двигаясь на автомобиле по улице Циолковского, не уступил дорогу пешеходу и сбил его на нерегулируемом пешеходном переходе. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения. Уголовное дело направили в суд.
В Рязани осудят местного жителя, который сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый, двигаясь на автомобиле по улице Циолковского, не уступил дорогу пешеходу и сбил его на нерегулируемом пешеходном переходе.
Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения.
Уголовное дело направили в суд.