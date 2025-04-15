В России открыли продажи билетов на авиарейсы в Абхазию

Первый рейс запланирован на 3 мая. Он будет следовать по маршруту Внуково-Сухум. 6 мая начнутся полеты в республику из Нижнего Новгорода. Ранее сообщалось, что полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией заработает с 1 мая.

В России открыли продажи билетов на авиарейсы в Абхазию. Об этом сообщает Росавиация.

Первый рейс запланирован на 3 мая. Он будет следовать по маршруту Внуково-Сухум. 6 мая начнутся полеты в республику из Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что полноценное авиасообщение между Россией и Абхазией заработает с 1 мая.