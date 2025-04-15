В полиции рассказали подробности аварии на Южном промузле в Рязани

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 14 апреля, вблизи дома № 6 В. По предварительной информации, 32-летний житель Ростовской области на «Хендэ Соната» столкнулся с «Хендэ Солярис». В результате происшествия один из водителей и пассажиры в возрасте 50-ти и 57-ми лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

В полиции рассказали подробности аварии на Южном промузле в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 14 апреля, вблизи дома № 6 В.

По предварительной информации, 32-летний житель Ростовской области на «Хендэ Соната» столкнулся с «Хендэ Солярис».

В результате происшествия один из водителей и пассажиры в возрасте 50-ти и 57-ми лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.