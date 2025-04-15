Уиткофф: намечается подписание сделки по Украине между Россией и США

По его словам, сделка по остановке конфликта может быть подписана в ближайшее время. Он также упомянул, что последняя встреча с Владимиром Путиным была значимой, а работа продвигается.

В ходе переговоров между США и Россией, касающихся урегулирования ситуации в Украине, наметился прогресс. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф телеканалу Fox News, пишет URA.RU.

По его словам, сделка по остановке конфликта может быть подписана в ближайшее время.

Он также упомянул, что последняя встреча с Владимиром Путиным была значимой, а работа продвигается.