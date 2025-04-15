Рязанским предпринимателям напомнили о наступлении периода оплаты туристического налога

«Не позднее 25 апреля отели, гостиницы, хостелы и другие плательщики должны сдать декларацию по нему за первый квартал 2025 года», — написал бизнес-омбудсмен в социальных сетях.

Рязанским предпринимателям напомнили о наступлении периода оплаты туристического налога. Об этом сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

«Не позднее 25 апреля отели, гостиницы, хостелы и другие плательщики должны сдать декларацию по нему за первый квартал 2025 года», — написал бизнес-омбудсмен в социальных сетях.

Напомним, с 1 января этого года в Рязани введен туристический налог, который распространяется на организации, предоставляющие услуги повременному проживанию. В 2025 году ставка составляет 1%.