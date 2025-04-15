Рязанку осудили за мошенничество на сумму более 1,3 млн рублей

Установлено, что с февраля 2018 года по июль 2022 года осужденная, занимая руководящую должность в муниципальном предприятии, получила от знакомого предпринимателя более 1,3 млн рублей, которые были излишне выплачены ему предприятием. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также ее лишили права занимать определенные должности в муниципальных предприятиях на 2,5 года.

Рязанку осудили за мошенничество на сумму более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что с февраля 2018 года по июль 2022 года осужденная, занимая руководящую должность в муниципальном предприятии, получила от знакомого предпринимателя более 1,3 млн рублей, которые были излишне выплачены ему предприятием.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Также ее лишили права занимать определенные должности в муниципальных предприятиях на 2,5 года.