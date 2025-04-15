Рязанец пытался похитить жительницу Вологды с помощью инъекций

Все произошло в апреле 2022 года. Родственники женщины наняли человека, чтобы насильно вывезти ее из Вологды в частную клинику в Москве. Родственники женщины наняли человека, чтобы насильно вывезти ее из Вологды в частную клинику в Москве. Во время похищения 27-летний воронежец сделал волгожанке укол с неизвестным веществом, после которого она потеряла способность сопротивляться. В бессознательном состоянии ее вывезли в Москву и насильно госпитализировали. Спустя несколько месяцев она вернулась домой, однако ее снова попытались похитить. В этот раз похитителями стали трое: тот же житель Воронежа, 61-летний москвич и 41-летний рязанец.

Рязанец пытался похитить жительницу Вологды с помощью инъекций. Об этом сообщает пресс-служба вологодской прокуратуры.

Все произошло в апреле 2022 года. Родственники женщины наняли человека, чтобы насильно вывезти ее из Вологды в частную клинику в Москве. Во время похищения 27-летний воронежец сделал волгожанке укол с неизвестным веществом, после которого она потеряла способность сопротивляться. В бессознательном состоянии ее вывезли в Москву и насильно госпитализировали.

Спустя несколько месяцев она вернулась домой, однако ее снова попытались похитить. В этот раз похитителями стали трое: тот же житель Воронежа, 61-летний москвич и 41-летний рязанец. Ей снова ввели инъекцию, но ее успел спасти супруг, который распылил в похитителей баллончик со слезоточивым газом.

Похитителей задержали. 27-летний житель Воронежа получил 6,5 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, 61-летний москвич — 5 лет условно, 41-летний рязанец — 5,5 месяцев условно.