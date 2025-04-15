Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
17°
Срд, 16
17°
Чтв, 17
18°
ЦБ USD 82.77 -1.23 15/04
ЦБ EUR 94.16 -2.06 15/04
Нал. USD 84.00 / 84.07 15/04 17:20
Нал. EUR 96.00 / 95.90 15/04 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
10 649
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
12 886
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
27 521
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
31 622
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанец пытался похитить жительницу Вологды с помощью инъекций
Все произошло в апреле 2022 года. Родственники женщины наняли человека, чтобы насильно вывезти ее из Вологды в частную клинику в Москве. Родственники женщины наняли человека, чтобы насильно вывезти ее из Вологды в частную клинику в Москве. Во время похищения 27-летний воронежец сделал волгожанке укол с неизвестным веществом, после которого она потеряла способность сопротивляться. В бессознательном состоянии ее вывезли в Москву и насильно госпитализировали. Спустя несколько месяцев она вернулась домой, однако ее снова попытались похитить. В этот раз похитителями стали трое: тот же житель Воронежа, 61-летний москвич и 41-летний рязанец.

Рязанец пытался похитить жительницу Вологды с помощью инъекций. Об этом сообщает пресс-служба вологодской прокуратуры.

Все произошло в апреле 2022 года. Родственники женщины наняли человека, чтобы насильно вывезти ее из Вологды в частную клинику в Москве. Во время похищения 27-летний воронежец сделал волгожанке укол с неизвестным веществом, после которого она потеряла способность сопротивляться. В бессознательном состоянии ее вывезли в Москву и насильно госпитализировали.

Спустя несколько месяцев она вернулась домой, однако ее снова попытались похитить. В этот раз похитителями стали трое: тот же житель Воронежа, 61-летний москвич и 41-летний рязанец. Ей снова ввели инъекцию, но ее успел спасти супруг, который распылил в похитителей баллончик со слезоточивым газом.

Похитителей задержали. 27-летний житель Воронежа получил 6,5 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, 61-летний москвич — 5 лет условно, 41-летний рязанец — 5,5 месяцев условно.