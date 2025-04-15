Рязанцы рассказали, одобряют ли они работу подростков с 14 лет

3% рязанских родителей считают, что ребенок может начинать работать до 12 лет, а 8% допускают труд с 12—13 лет. Наиболее распространено мнение, что подработка возможна с 14—15 лет (36%). 25% горожан поддерживают трудоустройство с 16—17 лет, а каждый восьмой (12%) уверен, что работать можно только с 18 лет.

Рязанцы рассказали, одобряют ли они работу подростков с 14 лет. Об этом сообщает сервис SuperJob.

3% рязанских родителей считают, что ребенок может начинать работать до 12 лет, а 8% допускают труд с 12—13 лет.

Наиболее распространено мнение, что подработка возможна с 14—15 лет (36%).

25% горожан поддерживают трудоустройство с 16—17 лет, а каждый восьмой (12%) уверен, что работать можно только с 18 лет.