Рязанцы пожаловались на стаю собак в Октябрьском городке
Животных заметили возле остановки общественного транспорта. В стае минимум 7 особей. «Свора собак на остановке в Октябрьском городке… Будьте осторожны», — подписал автор поста.
Рязанцы пожаловались на стаю собак в Октябрьском городке. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».
Животных заметили возле остановки общественного транспорта. В стае минимум 7 особей.
«Свора собак на остановке в Октябрьском городке… Будьте осторожны», — подписал автор поста.