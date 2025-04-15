Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые профессии апреля

В Рязани больше всего готовы платить старшему менеджеру по привлечению корпоративных клиентов. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы от одного года и высшим образованием. Компания предлагает зарплату от 117 тысяч рублей, ДМС, обучение, премии и компенсацию транспортных расходов.

Рязанцам назвали самые высокооплачиваемые профессии апреля. Об этом сообщает сервис SuperJob.

В Рязани больше всего готовы платить старшему менеджеру по привлечению корпоративных клиентов. Ищут сотрудника с релевантным опытом работы от одного года и высшим образованием. Компания предлагает зарплату от 117 тысяч рублей, ДМС, обучение, премии и компенсацию транспортных расходов.

На втором месте — вакансия логиста-экспедитора с зарплатой до 150 тысяч рублей. Работодатель обещает корпоративную мобильную связь.

Следом идет ведущий инженер-конструктор с зарплатой до 150 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь высшее техническое образование.

В рейтинг также вошли вакансии заместителя директора по кадровым и социальным вопросам с зарплатой от 100 тысяч и дорожного мастера с зарплатой от 97 тысяч.