Российские войска прорвали оборону ВСУ под Ямполовкой в ДНР

«В ходе активных боевых действий наши войска продавили оборонительную линию противника, продвинувшись юго-западнее и юго-восточнее от населенного пункта Ямполовка. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение», — рассказал он. Марочко добавил, что продвижение российских войск вынудило командование ВСУ оттянуть часть сил и средств из соседнего Торского к Ямполовке.

Российские войска прорвали оборону ВСУ под Ямполовкой в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши войска продавили оборонительную линию противника, продвинувшись юго-западнее и юго-восточнее от населенного пункта Ямполовка. Это позволило ВС РФ улучшить тактическое положение», — рассказал он.

Марочко добавил, что продвижение российских войск вынудило командование ВСУ оттянуть часть сил и средств из соседнего Торского к Ямполовке.