Прокуратура нашла нарушения при содержании мемориальных сооружений в Путятинском районе

По данным прокуратуры, обелиски павшим воинам в селах Карабухино и Глебово требуют ремонта: постамент обелиска в селе Глебово имеет односторонний уклон, а на территории перед обелиском, огороженной бетонными бордюрами, есть наслоения мха на поверхности земли. Главе муниципального округа внесено представление.