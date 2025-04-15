При атаке ВСУ на Курск погиб человек, еще девять пострадали

Отмечается, что повреждены несколько этажей многоэтажки. В пожаре сгорела 85-летняя пенсионерка. Другие жильцы госпитализированы — у них осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Кроме того, БПЛА повредили три частных дома.

При атаке ВСУ на Курск погиб человек, еще девять пострадали. Об этом пишут «Плохие новости».

Отмечается, что повреждены несколько этажей многоэтажки. В пожаре сгорела 85-летняя пенсионерка.

Другие жильцы госпитализированы — у них осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги.

Кроме того, БПЛА повредили три частных дома.