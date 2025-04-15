На улице Почтовой в Рязани неадекватный мужчина устроил дебош и напал на медиков

По данным оцевидцев, молодой человек заходил во все заведения и кидался на людей. «Вызвали скорую, он кидался и на сотрудников скорой помощи, затем начал вламываться в машину, чтобы сесть за руль», — написал автор. На место вызвали сотрудников полиции. Они забрали нарушителя в отдел.

На улице Почтовой в Рязани неадекватный мужчина устроил дебош и напал на медиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

По данным оцевидцев, молодой человек заходил во все заведения и кидался на людей.

«Вызвали скорую, он кидался и на сотрудников скорой помощи, затем начал вламываться в машину, чтобы сесть за руль», — написал автор.

На место вызвали сотрудников полиции. Они забрали нарушителя в отдел.