На трех рязанских улицах отключили отопление и воду

Во вторник, 15 апреля, до 16:00 холодной и горячей воды не будет по следующим адресам: улица Интернациональная, дома №№ 10-А, 11-А, 11-Б, 11-Ак1, 11-Ак2, 11-В, 13-А, 13-Б, 13-В, 13-Г, 15-В; улица Станкозаводская, дома №№ 32, 32к1, 32к2; Детская стоматологическая поликлиника № 1. Также до 16:00 отопления не будет по следующим адресам: улица 3-и Бутырки, дома №№ 1, 2, 3, 3к. 1, 3к.2, 3к.3, 3к.4.

На трех рязанских улицах отключили отопление и воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Во вторник, 15 апреля, до 16:00 холодной и горячей воды не будет по следующим адресам:

улица Интернациональная, дома №№ 10-А, 11-А, 11-Б, 11-Ак1, 11-Ак2, 11-В, 13-А, 13-Б, 13-В, 13-Г, 15-В;

улица Станкозаводская, дома №№ 32, 32к1, 32к2;

Детская стоматологическая поликлиника № 1.

Также до 16:00 отопления не будет по следующим адресам: