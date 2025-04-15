ЦБ отозвал лицензию у Промтрансбанка
Отмечается, что Банк ПТБ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, финансовая организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
ЦБ отозвал лицензию у Промтрансбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что Банк ПТБ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
Кроме того, финансовая организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.