ЦБ отозвал лицензию у Промтрансбанка

Отмечается, что Банк ПТБ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Кроме того, финансовая организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.