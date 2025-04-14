Жителей Рязанской области пригласили на кастинг онлайн-кинотеатра KION

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС запускает конкурс, победитель которого получит возможность сыграть в новом оригинальном проекте платформы. Принять участие в кастинге могут все, кто хочет проявить свой талант, а также студенты театральных вузов и актерских курсов, которые мечтают о съемках в настоящем сериале.

Для участия в конкурсе нужно выполнить несколько условий: повторить сцену из сериала «Актерище» (18+) в формате липсинга (синхронизация движения губ и звукового ряда) под оригинальный звук из поста KION https://clck.ru/3KwirE , опубликовать видео в своих социальных сетях — TikTok или «ВК Клипы», добавить хэштег #хочувkion и отметить @kion_online.

Заявки принимаются до 3 мая включительно — в этот день состоится премьера финального эпизода сериала. Команда KION выберет шорт-лист финалистов, один из которых получит приглашение на съемочную площадку будущего проекта KION и шанс сыграть роль, а также познакомится с командой профессионалов и станет частью киномира.

Премьера комедии о крепкой мужской вражде «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях состоялась 1 апреля в онлайн-кинотеатре KION. Режиссером проекта выступил Дмитрий Невзоров. По сюжету сериала, Слава Третьяков — суперзвезда современного кино, чью идеальную картинку жизни портит разгромный обзор на его последний фильм от блогера-кинокритика Никиты Кисляка.

Возрастное ограничение — 18+

Фото: кадры со съемок сериала «Актерище»