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Зеленский выступил против переговоров с Россией
По его словам, власти Украины не могут доверять РФ. «Трамп как сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины. Считаю неправильным, что Америка хочет быть нейтральной. ВС РФ убили 100 тысяч украинских военных», — сказал Зеленский. Кроме того, глава Украины заявил, «если не остановить Путина, война грозит перерасти в мировую».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против переговоров с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News, пишут «Плохие новости».

По его словам, власти Украины не могут доверять РФ.

«Трамп как сильный президент сильной страны должен быть на стороне Украины. Считаю неправильным, что Америка хочет быть нейтральной. ВС РФ убили 100 тысяч украинских военных», — сказал Зеленский.

Кроме того, глава Украины заявил, «если не остановить Путина, война грозит перерасти в мировую».