Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
12°
Втр, 15
16°
Срд, 16
17°
ЦБ USD 82.77 -1.23 15/04
ЦБ EUR 94.16 -2.06 15/04
Нал. USD 85.00 / 85.17 14/04 18:20
Нал. EUR 95.11 / 96.48 14/04 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
9 540
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
11 361
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
26 002
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
30 110
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Здание поземельного банка в центре Рязани отреставрируют за 28 миллионов рублей
Двухэтажное здание располагается по адресу улица Ленина, дом 22. В ходе обследования объекта в 2023 году выявили аварийное состояние стропильных конструкций, кровли, чердачного перекрытия. Согласно документам, на первом этаже необходимо заменить дверные блоки, линолеум, плинтусы, выполнить работы по внутренней отделке стен, установить подвесной потолок и окна ПВХ. На втором этаже подрядчик должен очистить стены и потолки, окрасить их, устранить трещины, установить дверные блоки.

На реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Здание поземельного банка» выделили 28 миллионов 223 тысячи 190 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Двухэтажное здание располагается по адресу улица Ленина, дом 22. В ходе обследования объекта в 2023 году выявили аварийное состояние стропильных конструкций, кровли, чердачного перекрытия.

Согласно документам, на первом этаже необходимо заменить дверные блоки, линолеум, плинтусы, выполнить работы по внутренней отделке стен, установить подвесной потолок и окна ПВХ. На втором этаже подрядчик должен очистить стены и потолки, окрасить их, устранить трещины, установить дверные блоки.

В здании заменят элементы стропильной системы, конструкций куполов, деревянные балки чердачного перекрытия, кровельные листы и отреставрируют черепицу.

Отмечается, что на время реставрации объект из эксплуатации не выведут.

Ранее на разработку проекта реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание реального училища» в Скопине выделили 18 миллионов рублей.