Здание поземельного банка в центре Рязани отреставрируют за 28 миллионов рублей

Двухэтажное здание располагается по адресу улица Ленина, дом 22. В ходе обследования объекта в 2023 году выявили аварийное состояние стропильных конструкций, кровли, чердачного перекрытия. Согласно документам, на первом этаже необходимо заменить дверные блоки, линолеум, плинтусы, выполнить работы по внутренней отделке стен, установить подвесной потолок и окна ПВХ. На втором этаже подрядчик должен очистить стены и потолки, окрасить их, устранить трещины, установить дверные блоки.

На реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Здание поземельного банка» выделили 28 миллионов 223 тысячи 190 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Двухэтажное здание располагается по адресу улица Ленина, дом 22. В ходе обследования объекта в 2023 году выявили аварийное состояние стропильных конструкций, кровли, чердачного перекрытия.

Согласно документам, на первом этаже необходимо заменить дверные блоки, линолеум, плинтусы, выполнить работы по внутренней отделке стен, установить подвесной потолок и окна ПВХ. На втором этаже подрядчик должен очистить стены и потолки, окрасить их, устранить трещины, установить дверные блоки.

В здании заменят элементы стропильной системы, конструкций куполов, деревянные балки чердачного перекрытия, кровельные листы и отреставрируют черепицу.

Отмечается, что на время реставрации объект из эксплуатации не выведут.

Ранее на разработку проекта реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание реального училища» в Скопине выделили 18 миллионов рублей.