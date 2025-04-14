В Рязанской области за медпомощью после укусов клещей обратилось 50 человек

Отмечается, что фиксировать случаи нападения клещей врачи начали уже в середине марта — теплая зима способствовала размножению насекомых. Ежегодно в течение сезона от нападения клещей страдают от 2 до 3,5 тысяч человек. По данным мониторинга, в регионе инфицированы от 10 до 12% клещей — есть случаи боррелиоза, однако нет энцефалита. Пока заболевших нет.

В Рязанской области за медпомощью после укусов клещей обратилось 50 человек. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Котова в эфире ГТРК «Ока».

Отмечается, что фиксировать случаи нападения клещей врачи начали уже в середине марта — теплая зима способствовала размножению насекомых.

Ежегодно в течение сезона от нападения клещей страдают от 2 до 3,5 тысяч человек.

По данным мониторинга, в регионе инфицированы от 10 до 12% клещей — есть случаи боррелиоза, однако нет энцефалита.

Пока заболевших нет.