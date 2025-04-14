В Рязанской области проведут рейды «Пешеходный переход»

Полицейские устроят на дорогах комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. Рязанцам напомнили, что за данное нарушение грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.