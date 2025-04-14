В Рязани завершился региональный турнир «Кубок памяти Сергея Козырева»

Соревнования проводятся по инициативе Президента Федерации хоккея Рязанской области, депутата Рязанской городской Думы Олега Смирнова. Хоккеисты дивизиона «Любитель 50+" встретились на турнире, чтобы почтить память рязанского судьи Сергея Козырева и выявить сильнейших. В этом году на лед вышли четыре команды: «Автомобилист» (г. Рязань), «Мое море 50+" (г. Черкесск), ЛХК «Владимир 50+" (г. Владимир), ЛХК «Спасск» (Спасский район).

В Рязани прошел региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С. С. Козырева». Он состоялся с 12 по 13 апреля в ДС «Олимпийский».

Соревнования проводятся по инициативе Президента Федерации хоккея Рязанской области, депутата Рязанской городской Думы Олега Смирнова. Хоккеисты дивизиона «Любитель 50+" встретились на турнире, чтобы почтить память рязанского судьи Сергея Козырева и выявить сильнейших.

В этом году на лед вышли четыре команды: «Автомобилист» (г. Рязань), «Мое море 50+" (г. Черкесск), ЛХК «Владимир 50+" (г. Владимир), ЛХК «Спасск» (Спасский район).

Бронзовыми призерами турнира стали хоккеисты из Черкесска. Обладатели серебряных медалей — ЛХК «Владимир», чемпионами регионального турнира стал рязанский «Автомобилист».

На мероприятии присутствовали и родственники Сергея Козырева, которые выразили огромную благодарность организаторам турнира. Справка:

В январе 1964 года Сергей Козырев дебютировал в официальном матче чемпионата Советского Союза по хоккею в рядах рязанского «Станкостроителя». Затем служил в Вооружённых Силах, играл в чемпионате Москвы. После, работая на заводе электронных приборов, он возглавлял спортивный клуб «Электрон». В 70-е годы началась его судейская карьера. Он судил многие детские, юношеские, всесоюзные соревнования. Сергею Сергеевичу присвоено звание «Судьи республиканской категории» по хоккею.