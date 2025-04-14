Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
12°
Втр, 15
16°
Срд, 16
17°
ЦБ USD 84 -1.02 12/04
ЦБ EUR 96.22 1.62 12/04
Нал. USD 85.00 / 84.59 14/04 12:55
Нал. EUR 95.52 / 96.38 14/04 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
9 202
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
10 941
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
25 574
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
29 673
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани завершился региональный турнир «Кубок памяти Сергея Козырева»
Соревнования проводятся по инициативе Президента Федерации хоккея Рязанской области, депутата Рязанской городской Думы Олега Смирнова. Хоккеисты дивизиона «Любитель 50+" встретились на турнире, чтобы почтить память рязанского судьи Сергея Козырева и выявить сильнейших. В этом году на лед вышли четыре команды: «Автомобилист» (г. Рязань), «Мое море 50+" (г. Черкесск), ЛХК «Владимир 50+" (г. Владимир), ЛХК «Спасск» (Спасский район).

В Рязани прошел региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С. С. Козырева». Он состоялся с 12 по 13 апреля в ДС «Олимпийский».

Соревнования проводятся по инициативе Президента Федерации хоккея Рязанской области, депутата Рязанской городской Думы Олега Смирнова. Хоккеисты дивизиона «Любитель 50+" встретились на турнире, чтобы почтить память рязанского судьи Сергея Козырева и выявить сильнейших.

В этом году на лед вышли четыре команды: «Автомобилист» (г. Рязань), «Мое море 50+" (г. Черкесск), ЛХК «Владимир 50+" (г. Владимир), ЛХК «Спасск» (Спасский район).

Бронзовыми призерами турнира стали хоккеисты из Черкесска. Обладатели серебряных медалей — ЛХК «Владимир», чемпионами регионального турнира стал рязанский «Автомобилист».

На мероприятии присутствовали и родственники Сергея Козырева, которые выразили огромную благодарность организаторам турнира. Справка:

В январе 1964 года Сергей Козырев дебютировал в официальном матче чемпионата Советского Союза по хоккею в рядах рязанского «Станкостроителя». Затем служил в Вооружённых Силах, играл в чемпионате Москвы. После, работая на заводе электронных приборов, он возглавлял спортивный клуб «Электрон». В 70-е годы началась его судейская карьера. Он судил многие детские, юношеские, всесоюзные соревнования. Сергею Сергеевичу присвоено звание «Судьи республиканской категории» по хоккею.