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В Рязани десятки домов остались без горячей воды на пять дней
Ресурса не будет с 14 по 18 апреля по следующим адресам: ул. 4-я линия, д. 1, 3; ул. Либкнехта (Вознесенская), д. 9, 11, 13, 15; ул. Гагарина, д. 156, 156 к.1, 156 к.2, 158; ул. Грибоедова, д. 3, 5, 7, 9; пр. Грибоедова, д. 5; ул. Дзержинского, дом 24 к.1, 24/26; ул. Есенина, д. 36, 38; ул. Подгорная, д. 5, 15, 15б; ул. Семена Середы, д. 27; ул. Стройкова, д. 49;ул. Щорса, д. 33/9, 35, 35 к.1, 35 к.2, 37, 37 к.1, 37 к.2; Школа № 57; Гимназия № 2 (ул. Гагарина, 158) Детский сад № 116.

В Рязани десятки домов остались без горячей воды на пять дней. Об этом сообщает РМПТС.

Ресурса не будет с 14 по 18 апреля в связи профилактическим ремонтом в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов по следующим адресам:

  • ул. 4-я линия, дома 1, 3;
  • ул. Либкнехта (Вознесенская), дома 9, 11, 13, 15;
  • ул. Гагарина, дома 156, 156 к.1, 156 к.2, 158;
  • ул. Грибоедова, дома 3, 5, 7, 9;
  • пр. Грибоедова, д. 5;
  • ул. Дзержинского, дома 24 к.1, 24/26;
  • ул. Есенина, дома 36, 38;
  • ул. Подгорная, дома 5, 15, 15б;
  • ул. Семена Середы, д. 27;
  • ул. Стройкова, д. 49;
  • ул. Щорса, дома 33/9, 35, 35 к.1, 35 к.2, 37, 37 к.1, 37 к.2;
  • Школа № 57;
  • Гимназия № 2 (ул. Гагарина, 158)
  • Детский сад № 116.

Уточняется, что информация о планируемых отключениях размещена в личных кабинетах граждан на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги».