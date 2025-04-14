В России хотят повысить госпошлину за развод до 100 тысяч рублей

«Срок для разводов надо увеличить на три месяца как минимум. Еще и госпошлину сделать тысяч 100», — сказал он. По мнению парламентария, это поможет сократить число разводов в стране на эмоциональном фоне. Отсрочка даст возможность супругам переосмыслить свои действия. Также Милонов считает, что парам необходимо проходить обязательные консультации и терапию с психологом.

В России хотят повысить госпошлину за развод до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова.

«Срок для разводов надо увеличить на три месяца как минимум. Еще и госпошлину сделать тысяч 100», — сказал он.

По мнению парламентария, это поможет сократить число разводов в стране на эмоциональном фоне. Отсрочка даст возможность супругам переосмыслить свои действия.

Также Милонов считает, что парам необходимо проходить обязательные консультации и терапию с психологом.