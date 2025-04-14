В России дети начали покупать тату-машинки и набивать себе наколки

Несовершеннолетние приобретают на маркетплейсах наборы оборудования и материалов в пределах 2 тысяч рублей, делают татуировки и скрывают их от родителей. Отмечается, что в подобных комплектах применяются чернила, которые нельзя использовать на коже. Также опасность заключаются в проведении процедуры в домашних нестерильных условиях, без соблюдения техники безопасности, с использованием игл из набора и по инструкции из интернета.

В России дети начали покупать тату-машинки и набивать себе наколки. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

По данным портала, несовершеннолетние беспрепятственно приобретают на маркетплейсах наборы оборудования и материалов в пределах 2 тысяч рублей, делают татуировки и скрывают их от родителей.

Отмечается, что в подобных комплектах применяются чернила, которые нельзя использовать на коже, поскольку они предназначены для тренировок на искусственных поверхностях.

Также опасность заключаются в проведении процедуры в домашних нестерильных условиях, без соблюдения техники безопасности, с использованием игл из набора и по инструкции из интернета. Машинки продаются без ограничений, подтверждение возраста для покупки не требуется.

Врач-дерматолог Екатерина Вертиева заявила, что при плохой обработке тату-машинки можно заразиться ВИЧ, гепатитом А, Б и С. А также занести вирусные инфекции из-за травматизации кожи — бородавки, стафилококк, стрептококк и другие.

В России по закону наносить татуировки не могут лица, не достигшие 18-летнего возраста или не получившие письменное согласие родителей или опекунов.