В работе СБП произошел сбой
«На стороне одного из банков-участников СБП произошел сбой. Возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно», — отметили в сообщении.
В работе СБП произошел сбой. О сбоях сообщили представили сервиса в их официальном Telegram-канале.
«На стороне одного из банков-участников СБП произошел сбой. Возможны кратковременные замедления обработки операций в СБП. При этом на стороне НСПК все системы работают штатно», — отметили в сообщении.