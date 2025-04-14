В Москве подростка уговорили поджечь ТЦ через бот для знакомств

В Москве подростка уговорили поджечь ТЦ через бот для знакомств. Об этом пишет «BAZA».

Отмечается, что 13-летний Роман нашел группу для знакомств «Дайвинчик», а там познакомился с некой 12-летней Марьяной.

Девочка согласилась погулять, но сначала попросила Рому прислать свою геолокацию — мол, чтобы понять, где он живет. Рома выслал геоточку, но Марьяна больше не отвечала — вместо этого неизвестный контакт прислал ему видеозапись, на которой мужчина с флагом Украины на рукаве обещал ударить ракетой по координатам Ромы.

Чат быстро удалили, после чего подростку написал другой неизвестный. Мужчина представился сотрудиком ФСБ и сообщил, что подросток теперь изменник Родины, — потому что общался с украинским военным.

За это его и родителей отправят в тюрьму. Семикласснику приказали поджечь машину и здание.

Ему прислали 1000 рублей, после чего он поджег «Киа Соренто», припаркованный на Школьной улице, а затем пошел в ТЦ «Элизиум», где разлил бензин на полу магазина и устроил поджог.