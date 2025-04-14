В Госдуме назвали трудовой стаж для назначения пенсии в 2025 году

Депутаты рассказали, что для назначения пенсии в 2025 необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 пенсионных баллов. Отмечается, что эти требования являются обязательными для всех, кто планирует выйти на пенсию в указанный период.

В Госдуме назвали трудовой стаж для назначения пенсии в 2025 году. Об этом пишет «Российская газета».

Депутаты рассказали, что для назначения пенсии в 2025 необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 пенсионных баллов.

Отмечается, что эти требования являются обязательными для всех, кто планирует выйти на пенсию в указанный период.