В ЦФО создали специальные группы полиции для защиты железных дорог

Группы будут патрулировать удаленные участки железных дорог и использовать квадрокоптеры и антидроновые ружья для мониторинга ситуации. В 2024 году зафиксировали случаи вовлечения граждан в диверсии под воздействием мошенников, включая взлом аккаунтов на «Госуслугах».

В ЦФО сформировали мобильные группы полиции с бронезащитой и бронированными автомобилями для предотвращения диверсий на железных дорогах. Об этом сообщил начальник управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрий Гутыря в интервью ТАСС.

Группы будут патрулировать удаленные участки железных дорог и использовать квадрокоптеры и антидроновые ружья для мониторинга ситуации. В 2024 году зафиксировали случаи вовлечения граждан в диверсии под воздействием мошенников, включая взлом аккаунтов на «Госуслугах».

Гутыря отметил, что особенно беспокоят несовершеннолетние, которые поддаются обещаниям легкого заработка от иностранных спецслужб. В 2024 году в ЦФО зарегистрировали 48 преступлений, связанных с незаконным вмешательством в деятельность транспорта, с увеличением числа задержанных с 49 до 61 человека.