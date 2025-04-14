Рязанские поисковики начнут экспедиции в регионах России 19 апреля
Рязанцы будут работать в Смоленской, Тверской, Орловской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях, Республике Крым. Отмечается, что в 2024 году поисковики из нашего региона провели 20 экспедиций, нашли останки более 100 бойцов и офицеров.
Рязанские поисковики начнут экспедиции в регионах России 19 апреля. Об этом сообщил председатель регионального отделения «Поискового движения России» Николай Стрелков.
Рязанцы будут работать в Смоленской, Тверской, Орловской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях, Республике Крым.
Отмечается, что в 2024 году поисковики из нашего региона провели 20 экспедиций, нашли останки более 100 бойцов и офицеров.