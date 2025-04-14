Рязанские газовики провели урок безопасности для школьников

Специалисты «Рязаньгоргаз», «Газпром газораспределение Рязанская область» и «Газпром межрегионгаз Рязань» провели в МБОУ «Школа № 76 имени Н. Н. Чумаковой» интерактивный урок, посвященный газовой безопасности.

В ходе занятия сотрудники рассказали детям об этапах добычи природного газа, его свойствах и широком спектре применения. Особое внимание уделили правилам эксплуатации газовых приборов и мерам безопасности при использовании в быту природного газа. Дети выучили алгоритм действий при обнаружении запах газа, узнали, что такое угарный газ, почему он опасен для человека и как не допустить отравления.

Специалисты презентовали ученикам онлайн-проект «Школа безопасного газа для Серого волка», в рамках которого все желающие могут пройти увлекательный тест по правилам газовой безопасности, закрепив полученные знания на специальном ресурсе безопасныйгаз. рф.

Для наглядности и лучшего усвоения материала были использованы презентация и тематические мультфильмы, созданные специально для таких уроков.

Всем 300 ученикам, принявшим участие в обучении, газовики вручили памятные подарки: магниты и расписание уроков с правилами газовой безопасности, а также красочную книгу «Секреты природного газа» для школьной библиотеки.

В завершении урока для детей организовали фотосессию с «газовой» атрибутикой.

«Подобные уроки — часть масштабной работы по пропаганде безопасного использования газа в быту. Соблюдение простых правил — залог безопасности. Важно донести это до наших будущих потребителей с раннего возраста», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев.

«Мы готовы провести уроки газовой безопасности во всех школах города. Практика показывает, что дети — отличные учителя для своих родителей. Мы уверены, что благодаря этому проекту больше людей смогут безопасно наслаждаться комфортом, который обеспечивает природный газ», — отметил генеральный директор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов.