Рязанец погасил долг почти в полмиллиона, отправившись на СВО

Отмечается, что мужчина должен был выплачивать денежные средства своей бывшей супруге, но долгое время уклонялся от выполнения обязательств. Задолженность по алиментам увеличивалась с каждым днем и достигла 433 тысяч рублей. В результате принятых принудительных мер для разрешения сложившейся ситуации должник принял решение — заключил контракт с Министерством обороны и убыл в зону проведения СВО.

Рязанец погасил долг почти в полмиллиона, отправившись на СВО. Об этом сообщает УФССП по региону.

Отмечается, что мужчина должен был выплачивать денежные средства своей бывшей супруге, но долгое время уклонялся от выполнения обязательств. Задолженность по алиментам увеличивалась с каждым днем и достигла 433 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства к неплательщику оперативно применен комплекс мер принудительного воздействия.

В результате принятых принудительных мер для разрешения сложившейся ситуации должник принял решение — заключил контракт с Министерством обороны и убыл в зону проведения СВО.

В настоящее время с него взыскали 433 тысячи рублей задолженности по алиментам.