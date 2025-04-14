Рязанцы назвали лучший возраст для рождения первого ребенка

36% жителей считают, что женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет. 42% респондентов полагает, что для мужчины оптимальным возрастом для появления первого ребенка является период с 25 до 29 лет. В среднем участники опроса считают, что лучший возраст для рождения первенца составляет 26 лет для женщины и 28 лет для мужчины.

Рязанцы назвали лучший возраст для рождения первого ребенка. Об этом пишет SuperJob.

36% жителей считают, что женщине лучше всего рожать первенца в возрасте от 19 до 24 лет.

42% респондентов полагает, что для мужчины оптимальным возрастом для появления первого ребенка является период с 25 до 29 лет.

В среднем участники опроса считают, что лучший возраст для рождения первенца составляет 26 лет для женщины и 28 лет для мужчины.