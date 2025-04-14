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Россиянам напомнили об уголовной ответственности за нелегальную аренду квартир
По словам юристки, чтобы не нарушить закон, необходимо ежегодно уплачивать налог с выручки от сдачи жилья. «Если наймодатель получает доход, но не платит налог, и об этом узнает Федеральная налоговая служба, ему грозит штраф за непредставление декларации в размере 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки. При этом, если сумма за три года превысила 2,7 млн рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность», — уточнила эксперт.

Россиянам напомнили об уголовной ответственности за нелегальную аренду квартир. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на юристку Анастасию Билялову.

По ее словам, чтобы не нарушить закон, необходимо ежегодно уплачивать налог с выручки от сдачи жилья.

«Если наймодатель получает доход, но не платит налог, и об этом узнает Федеральная налоговая служба, ему грозит штраф за непредставление декларации в размере 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки. При этом, если сумма за три года превысила 2,7 млн рублей, предусмотрена уже уголовная ответственность», — уточнила эксперт.

Также предусмотрены и другие виды наказаний: взыскание неуплаченной суммы, пени за просрочку, различные штрафы за непредоставление декларации или за предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации.