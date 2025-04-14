Российские военные нанесли удар по командному составу ВСУ в Сумах

В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ. Отмечается, что Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре города.

Российские военные нанесли удар по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре города.