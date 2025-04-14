Прокуратура через суд потребовала вернуть рязанке похищенные мошенниками деньги

Установлено, что с 15 по 19 февраля 2024 года мошенники, используя мессенджер и представившись сотрудниками министерства финансов РФ, ввели 65-летнюю женщину в заблуждение. Сообщив, что кто-то взломал ее аккаунт на портале «Госуслуг» и оформил на ее имя кредиты в банках, они под предлогом вернуть деньги похитили у нее 550 тысяч рублей, которые она перевела через банкоматы на указанные счета. Правоохранительные органы установили владельцев. Ими оказались жители Новосибирской и Саратовской областей.

Прокуратура через суд требует вернуть рязанке похищенные мошенниками деньги. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Установлено, что с 15 по 19 февраля 2024 года мошенники, используя мессенджер и представившись сотрудниками министерства финансов РФ, ввели 65-летнюю женщину в заблуждение. Сообщив, что кто-то взломал ее аккаунт на портале «Госуслуг» и оформил на ее имя кредиты в банках, они под предлогом вернуть деньги похитили у нее 550 тысяч рублей, которые она перевела через банкоматы на указанные счета.

Правоохранительные органы установили владельцев. Ими оказались жители Новосибирской и Саратовской областей.

В исковых заявлениях прокуратура района требует через суд взыскать с ответчиков и компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.