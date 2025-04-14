Пожилой рязанец избил и обокрал соседку

Установлено, что летом 2024 года во время ссоры ранее судимый житель Ермишинского районе избил женщину. После этого, воспользовавшись забывчивостью знакомой, он похитил с лавочки пакет с ее кошельком и деньгами. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Суд с учетом престарелого возраста назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Пожилой рязанец избил и обокрал соседку. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что летом 2024 года во время ссоры ранее судимый житель Ермишинского районе избил женщину. После этого, воспользовавшись забывчивостью знакомой, он похитил с лавочки пакет с ее кошельком и деньгами.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Суд с учетом престарелого возраста назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.