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«Эффект Джанибекова» может исчезнуть в российской экономике

В День космонавтики ВТБ направил в мировые космические агентства и космонавтам, участвовавшим в экспедициях совместно с Владимиром Джанибековым, памятные сувениры. Таким поздравлением банк решил поддержать достижения страны в космических исследованиях и напомнить, что в космосе границ не бывает.

«"Эффект Джанибекова» 40 лет назад проявил себя в невесомости, где не действует сила гравитации. Жесткие денежно-кредитная политика и макропруденциальное регулирование возвращают нас на Землю, и всем хотелось бы, чтобы посадка была мягкой. Если мы приземлимся благополучно, то и эффекты, которые проявляли себя вдали в космосе, благополучно исчезнут. И здесь на Земле в случае мягкой посадки все станет более привычным и предсказуемым", — рассказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Во время нахождения на борту орбитальной станции «Салют-7″ Владимир Джанибеков заметил странное поведение гайки-барашка: вращаясь в невесомости, она без внешнего воздействия разворачивалась на 180 градусов. „Эффект Джанибекова“ в науке также известен под названием теоремы теннисной ракетки или теоремы промежуточной оси. Его открытие — редкий случай, когда экспериментальное доказательство гипотезы появилось раньше нее самой. Над теоретическим обоснованием эффекта ученые трудились более 10 лет, в течение которых открытие держалось в строжайшей тайне.

В апреле 2024 года Дмитрий Пьянов сравнил ситуацию в российской экономике с „эффектом Джанибекова“: несмотря на повышение ключевой ставки Банком России, деловая активность продолжала расти в силу „инерции масс“, как с гайкой».

Ко Дню космонавтики ВТБ подготовил памятные футболки с изображением «эффекта Джанибекова» — знаменитой гайки-барашка и схемы ее вращения в условиях невесомости.