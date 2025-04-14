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Два человека пострадали в ДТП на Касимовском шоссе Рязани
По данным ведомства, авария случилась днем 11 апреля вблизи дома № 27. По предварительной информации, 27-летний местный житель за рулем «Рено Логан», столкнулся с автомобилем «Лада Приора», под управлением 36-летней рязанки. В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Два человека пострадали в ДТП на Касимовском шоссе Рязани. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

По данным ведомства, авария случилась днем 11 апреля вблизи дома № 27. По предварительной информации, 27-летний местный житель за рулем «Рено Логан», столкнулся с автомобилем «Лада Приора», под управлением 36-летней рязанки.

В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.