Два человека пострадали в ДТП на Касимовском шоссе Рязани

По данным ведомства, авария случилась днем 11 апреля вблизи дома № 27. По предварительной информации, 27-летний местный житель за рулем «Рено Логан», столкнулся с автомобилем «Лада Приора», под управлением 36-летней рязанки. В результате происшествия оба водителя получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.