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Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и в первой половине дня 14 апреля на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-800 м. Жителей призвали быть внимательными и осторожными.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информация размещена на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и в первой половине дня 14 апреля на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-800 м.

Жителей призвали быть внимательными и осторожными.