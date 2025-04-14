Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и в первой половине дня 14 апреля на территории Рязанской области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-800 м. Жителей призвали быть внимательными и осторожными.