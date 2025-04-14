Больше 100 человек доставили полицейские в рязанские отделы за выходные

В Рязани в рамках проверок правоохранители пресекли 23 нарушения миграционного законодательства. Во всех районах области выявили 64 правонарушения, совершенных иностранцами. Также из незаконного оборота изъяли 68 литров алкоголя. Контрафакт нашли в кафе на улице Кирипичного завода и в торговом заведении на улице Интернациональной. На нарушителей составили административные протоколы, им грозят штрафы.

Больше 100 человек доставили полицейские в рязанские отделы за выходные. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В Рязани в рамках проверок правоохранители пресекли 23 нарушения миграционного законодательства. Во всех районах области выявили 64 правонарушения, совершенных иностранцами.

Также из незаконного оборота изъяли 68 литров алкоголя. Контрафакт нашли в кафе на улице Кирипичного завода и в торговом заведении на улице Интернациональной.

На нарушителей составили административные протоколы, им грозят штрафы.