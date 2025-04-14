30-летнего рязанца осудят за фиктивную постановку мигранта на учет

Полицейские выяснили, что 30-летний рязанец прописал в своей квартире на улице Новоселов 28-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Отмечается, что фактически иностранец проживал в другом месте. В УМВД отметили, что ранее рязанец уже был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

30-летнего рязанца осудят за фиктивную постановку мигранта на учет. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Полицейские выяснили, что 30-летний рязанец прописал в своей квартире на улице Новоселов 28-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Отмечается, что фактически иностранец проживал в другом месте.

В УМВД отметили, что ранее рязанец уже был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.