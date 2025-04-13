В Рязани водитель автобуса сообщил о невозможности подъехать к остановке из-за ям

Отмечается, что плохое состояние дорожного полотна на улице Новоселов у остановки «Стоматологическая поликлиника». «Я работаю водителем автобуса. Подъехать к бордюру невозможно из-за продавленного асфальта», — написал мужчина.