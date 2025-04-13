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В Рязани неизвестный повредил припаркованную машину ножом
Отмечается, что инцидент произошел на улице Сельских строителей, 1А. «Человек процарапал машину ножом, которая была припаркована у дома и никак не мешала. Полиция уже 2 раза присылала отказ в возбуждении уголовного дела», — написал автор.

В Рязани неизвестный повредил припаркованную машину ножом. Об этом сообщается в Telegram-канале «RZN.Life».

Отмечается, что инцидент произошел на улице Сельских строителей, 1А.

«Человек процарапал машину ножом, которая была припаркована у дома и никак не мешала. Полиция уже 2 раза присылала отказ в возбуждении уголовного дела», — написал автор.