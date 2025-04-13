В Рязани неизвестный повредил припаркованную машину ножом
Отмечается, что инцидент произошел на улице Сельских строителей, 1А. «Человек процарапал машину ножом, которая была припаркована у дома и никак не мешала. Полиция уже 2 раза присылала отказ в возбуждении уголовного дела», — написал автор.
В Рязани неизвестный повредил припаркованную машину ножом. Об этом сообщается в Telegram-канале «RZN.Life».
Отмечается, что инцидент произошел на улице Сельских строителей, 1А.
«Человек процарапал машину ножом, которая была припаркована у дома и никак не мешала. Полиция уже 2 раза присылала отказ в возбуждении уголовного дела», — написал автор.