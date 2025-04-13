В Рязани на улице Тепличной неизвестные выгрузили мусор у дороги

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 13 апреля. На кадрах видно, как подъехала легковушка с прицепом. Несколько мужчин вытащили мусор и оставили вдоль дороги. «Обнаглели уже совсем», — написал автор поста.

В Рязани на улице Тепличной неизвестные выгрузили мусор у дороги. Об этом сообщили очевидцы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 13 апреля.

На кадрах видно, как подъехала легковушка с прицепом. Несколько мужчин вытащили мусор и оставили вдоль дороги.

«Обнаглели уже совсем», — написал автор поста.